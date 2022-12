1 Ganz ohne Umsteigen kommt man von Stuttgart zum Beispiel ins Gasteinertal. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rund zwei Drittel aller Emissionen beim Skifahren entfallen laut der Umweltorganisation WWF auf die Anfahrt mit dem Privatfahrzeug. Der Kemptener Tourismusforscher Guido Sommer spricht sogar von 75 Prozent. Der Rest verteile sich auf die Unterkunft, die Verpflegung und gerade einmal zu zehn Prozent auf das eigentliche Skifahren, heißt es.

Alleine mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, ist dabei fast so klimaschädlich wie ein Flug über dieselbe Entfernung. Fährt dagegen eine vierköpfige Familie mit dem Auto in den Skiurlaub, ist das schon deutlich besser. Alternativ kann man auch mit dem Zug oder Bus ins Skigebiet fahren. Das ist leichter, als man es sich vorstellt. Ein paar Beispiele, jeweils vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus.

Schnell ins Allgäu und auf die Zugspitze

Innerhalb Deutschlands kann man mit dem Zug zunächst nach München, dann von dort weiter nach Garmisch-Partenkirchen fahren (Reisedauer: 3.27 Stunden). Die Zahnradbahn der Bayerischen Zugspitzbahn liegt nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Mit der Zugspitzbahn fährt man bis zum Platt, dann mit der Gletscherbahn auf den Gipfel.

Ebenfalls nah ist das Allgäu: Mit dem ICE geht es nach Ulm, dann mit dem Regionalexpress nach Sonthofen. Von dort fährt ein Bus in die Ortsmitte Ofterschwang (Reisedauer ab Stuttgart: 3.32 Stunden). Die Talstation ist 400 Meter entfernt. Außerdem fährt im Winter ein kostenloser Bus zwischen den Skigebieten Ofterschwang und Bolsterlang. Alternativ fährt man mit dem Regionalexpress durch bis nach Oberstdorf (Reisedauer ab Stuttgart: 2.45 Stunden). Dort finden sich drei Skigebiete. Vor Ort fahren Busse, in die man als Übernachtungsgast sowie in Ski- oder Snowboardmontur kostenfrei einsteigen kann. Das Kleinwalsertal ist ebenfalls direkt um die Ecke mit weiteren Skigebieten.

Ohne Umsteigen nach Bad Gastein

Von Stuttgart aus fährt mehrfach täglich ein Eurocity ohne Umsteigen nach Bad Gastein im Bundesland Salzburg (Fahrtzeit: 5.43 Stunden). Direkt am dortigen Bahnhof liegt die Talstation der Stubnerkogelbahn. Und vor Ort kann man mit gültigem Skipass kostenlos mit dem Skibus von den Unterkünften bis zur Talstation der unterschiedlichen Skigebiete fahren. Übrigens: Weil sich in den vergangenen Jahren einige junge, kreative Menschen in Bad Gastein angesiedelt haben, wird es auch als „Berlin der Alpen“ bezeichnet.

Mit einem Umstieg nach St. Anton

Ebenfalls eine gute Verbindung gibt es nach St. Anton am Arlberg: Von Stuttgart aus kann man mit dem ICE nach Ulm fahren, dann weiter mit dem Intercity nach St. Anton. Die Reisedauer variiert stark, es gibt aber eine Verbindung mit einer Dauer von 4.21 Stunden, wenn man um 13.15 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof losfährt. Vom Bahnhof in St. Anton aus ist die Talstation St. Anton-Galzig zehn Minuten Fußweg entfernt. Der Intercity würde übrigens auch weiter ins Ötztal und nach Innsbruck fahren.

In Kitzbühel liegt die Talstation direkt am Bahnhof

Wer sich zutraut, auch zweimal umzusteigen, kann beispielsweise von Stuttgart aus nach Mayrhofen im Zillertal, Seefeld und Leogang fahren, auch dort liegen Bergbahnen nahe des Bahnhofs. In Kitzbühel in Tirol liegt der Zughalt Hahnenkamm nur eine Minute von der Talstation entfernt (Reisedauer ab Stuttgart: 3.53 Stunden).

Eine noch umfassendere Übersicht für Skigebiete in Österreich, die gut mit dem Zug erreichbar sind, haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) unter diesem Link erstellt.

Nach Davos Klosters in weniger als fünf Stunden

Wer lieber in der Schweiz Skiurlaub macht, kann zum Beispiel nach Davos und Klosters in Graubünden fahren. Dorthin gibt es ab Stuttgart eine Zugverbindung ab 4.54 Stunden: zunächst mit dem Intercity nach Zürich, dann mit einem anderen IC nach Landquart, von dort mit dem Bus nach Klosters Dorf. Die Talstation der Madrisa-Bergbahn ist nur wenige Meter entfernt. Durch Davos fährt außerdem der Glacier Express, der bekannt für seine Panoramastrecke ist.

Vereine bieten oft Skiausfahrten mit dem Bus an

Der große Nachteil bei einem Skiurlaub mit dem Zug besteht darin, dass man sein Gepäck womöglich durch verschiedene Bahnhöfe tragen muss. Da kann eine Busreise komfortabler sein. Diesbezüglich empfiehlt es sich, bei Vereinen in der eigenen Umgebung zu schauen, ob diese Skiausfahrten anbieten. Alternativ gibt es auch kommerzielle Anbieter wie Schneebeben, Snowtrex oder EP-Reisen.