Auf dem Schlossplatz wird fleißig gearbeitet, denn die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und damit wird es Zeit, dass die Rollschuhbahn „Wintertraum“ in Stuttgart aufgebaut wird.

Rund zwei Wochen vor der Eröffnung gibt es noch einiges zu tun: Böden müssen verlegt, Buden hochgezogen und allerlei Technik installiert werden. Die Eröffnungsgala zum 25. „Wintertraum“ in Stuttgart wird dann am 20. November um 17 Uhr gefeiert. Die Veranstalter lassen ihre Gäste an dem Abend kostenlos auf der Bahn rollen.

Ab dann ist die Bahn täglich von 11 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist täglich ab 21.30 Uhr. An den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester gelten allerdings gesonderte Öffnungszeiten. Die Attraktion bleibt bis zum 6. Januar 2025 an Ort und Stelle, bevor sie wieder abgebaut wird.