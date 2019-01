Wintertransfers des VfB Stuttgart Warum Michael Reschke seinen Wunschkandidaten nicht bekommen hat

Von Gerhard Pfisterer 05. Januar 2019 - 15:17 Uhr

In Alexander Esswein hat der VfB Stuttgart bis jetzt in diesem Winter einen neuen Spieler verpflichtet. Gespräche mit anderen Kandidaten laufen – eine Absage hat der Sportvorstand Michael Reschke trotz aller Bemühungen von seinem Wunschkandidaten bekommen.





La Manga - Wie lange Michael Reschke die Mannschaft des VfB Stuttgart im Trainingslager in La Manga begleiten wird, ist noch offen. „Es kann sehr gut sein, dass ich hier sehr zeitnah und zügig abreisen muss – und ich werde ganz sicher nicht bis zum Ende hier sein“, sagte der Sportvorstand am Samstagnachmittag im Teamhotel. Der Hintergrund ist die Finalisierung von Transfers.

Bis jetzt hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist in Alexander Esswein (Ausleihe von Hertha BSC) einen neuen Spieler in diesem Winter dazubekommen. „Wir machen nur etwas, wenn wir davon überzeugt sind. Leider haben wir die eine oder andere Wunschlösung nicht realisieren können“, sagte Michael Reschke.

Dazu zählt eine angestrebte Ausleihe von Stürmer Dominic Solanke, der nun vom FC Liverpool für eine Ablösesumme von rund 21 Millionen Euro fest zum AFC Bournemouth wechselte. „Dass wir an Solanke interessiert waren, kann ich bestätigen. Das war ein Spieler, von dem wir überzeugt waren, dass er uns entscheidend weitergeholfen hätte“, erläuterte Michael Reschke. „Wir waren in der Endausscheidung dabei. Am Ende hat er den Wunsch gehabt, in England zu bleiben.“ Dazu, dass der FC Liverpool den 21-Jährigen letztlich verkaufte, sagte er: „Das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Lösung, wie sie vor zwei, drei Wochen noch gar nicht denkbar war.“