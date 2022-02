18 Tiago Tomás zeigt im Training des VfB Stuttgart, was ihn auszeichnet. Der Portugiese soll den Sturm verstärken. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Spielern im Januar verpflichtet, um dem Abstieg zu entrinnen. Darunter sind prominente Namen.















Stuttgart - Ein Überraschungscoup gelang im Januar 2016 dem damaligen Sportchef Robin Dutt. Er holte Kevin Großkreutz zum VfB Stuttgart. Nach seinem missglückten Abstecher zu Galatasaray Istanbul, war der Weltmeister von 2014 froh, wieder in der Fußball-Bundesliga spielen zu können. Den Abstieg verhinderte der VfB dennoch nicht.

Doch Großkreutz ist nicht der einzige große Name, den die Stuttgarter seit 2016 als Wintertransfer über die Bühne brachten. Im Januar 2018 kehrte ein verlorener Sohn zurück. Und Tiago Tomás ist nun der letzte in dieser Reihe. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, wer schon zuvor im Winter nach Stuttgart kam.