Wintersturm in den USA: Millionen Amerikaner wappnen sich für großen Wintersturm

Viel Schnee und heftiger Sturm könnten in den nächsten Tagen Chaos auf den Straßen in vielen Teilen der USA auslösen.
Washington - Millionen US-Amerikaner wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende. Es soll sich um einen der größten Stürme in der vergangenen Jahre handeln, schrieb die "Washington Post" zu den Wetterwarnungen. Dem Sender ABC News zufolge könnten mehr als 120 Millionen Amerikaner betroffen sein - das ist in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.