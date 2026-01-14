Die Eiskunstlauf-Europameisterschaft ist für die Paarläufer Minerva Hase und Nikita Volodin der letzte Test vor Olympia. Nach dem Kurzprogramm haben die Titelverteidiger einen knappen Rückstand.
Sheffield - Minerva Hase und Nikita Volodin müssen bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft im britischen Sheffield um die Titelverteidigung bangen. Das deutsche Top-Paar zeigte wenige Wochen vor den Olympischen Spielen ein solides, aber kein perfektes Kurzprogramm und belegt mit 74,81 Punkten Platz zwei. "Wir waren heute schon nervös, würde ich sagen", meinte Hase. Man habe "wacklige Beine" gespürt, so die 26-Jährige weiter.