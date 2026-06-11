Wintersport: Umstrittener Eliasch nach Wahlkrimi nicht mehr Fis-Präsident

Der umtriebige Johan Eliasch verliert das Amt als Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbands. Die Wahl auf dem Kongress in Belgrad entwickelt sich zu einem Krimi.
Belgrad - Johan Eliasch, der umstrittene Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbands (Fis), ist abgewählt worden. In einem Wahlkrimi erhielt der Milliardär beim Fis-Kongress in Belgrad 64 Stimmen - genau eine Stimme mehr bekam sein Gegenkandidat Alexander Ospelt aus Liechtenstein. Sein Widersacher Ospelt wurde für vier Jahre gewählt.