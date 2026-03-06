Wintersport: Paralympische Winterspiele in Italien offiziell eröffnet

Videos statt Fahnenträger, Boykott aus Protest: Die Eröffnungsfeier in Verona ist der offizielle Start für die Winter-Paralympics. Wie das deutsche Team die Zeremonie fernab von Verona erlebt.
Verona - Die 14. Paralympischen Winterspiele in Italien haben offiziell begonnen. Um 21.19 Uhr erklärte Italiens Präsident Sergio Mattarella die Spiele im antike Amphitheater von Verona - zwölf Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele am selben Ort - für eröffnet. Zuvor liefen 28 der 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap ein - darunter auch Russland und Belarus.