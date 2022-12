6 Winterspaß auf dünner Schneedecke am Goldboden Foto: Gottfried Stoppel

Der Nachwuchs samt Familie hat das erste Schneewochenende zum Schlittenfahren genutzt – in Weinstadt wurde derweil die Crossmeisterschaft zum echten Wintersport.















Es hat sich zunächst einmal ziemlich eiskalt angelassen, das erste Schneewochenende der Saison im Rems-Murr-Kreis. Nächtliche minus elf Grad Celsius hinterließen da zumindest am Samstagmorgen noch deutliche Spuren beim Besucherandrang im Naherholungsgebiet Welzheimer Wald.

Schlittenfahrt am Seedamm

Aichstrutsee, Samstag gegen 11 Uhr: Bei strammen minus sieben Grad – gefühlt eher noch zwei, drei weniger – sind es nur eine Handvoll Unentwegter, die sich zwecks winterlichem Vergnügen zum Freizeitgelände am Aichstrutsee aufgemacht haben. Eine Familie lässt den etwa sechsjährigen Nachwuchs quietschend vor Begeisterung auf Schlitten und Plastikbob die gut zehn Höhenmeter vom Stauseedamm zur Promenade runter flitzen. „Oh, die fährt ja auf den Busch zu“, warnt die Mama lautstark. „Klar, den wollte sie ja auch unbedingt erreichen“, beruhigt der Papa angesichts rasch sinkender Schlittengeschwindigkeit im langen Auslauf.

Erste Ski- und Schneeschuhtouren

Ein Paar hat trotz dünnem Schneebelag die Langlaufskier untergeschnallt. Die beiden machen sich auch ohne gespurte Loipe auf die Tour im maximal sieben Zentimeter tiefen Schnee, aus dem allerorten noch die Grasspitzen hervorschauen.

„Hast du das schon einmal gemacht?“, klingt derweil am Stützpunkt der Arbeitsgemeinschaft Loipen Welzheim eine Frage herüber. Dort macht sich am Kiosk der Arge eine fünfköpfige Gruppe fertig für die Tour mit geliehenen Schneeschuhen. Nein, zu kalt sei es ihnen nicht, sagen sie. Aber den Start, den hätten sie der knackigen Temperaturen wegen schon um eine Stunde nach hinten verlegt. Dass das auch der winterlichen Optik wegen kein Fehler war, bestätigt eine Winterspaziergängerin auf dem Damm des Aichstrutsees: „Schau, wie die Sonne jetzt durch die Baumwipfel scheint, wie herrlich das ist“, sagt sie.

Andrang am Goldboden

Dass am Wochenende die Schneehöhe unten im Remstal praktisch identisch ist wie in den Höhen des Welzheimer Waldes machen sich am Samstag- und Sonntagnachmittag die Hobbyrodler unter anderem am beliebten Schlittenhang am Goldboden oberhalb von Winterbach zu Nutzen. Bereits am frühen Samstagnachmittag reihen sich die Autos lückenlos am Goldbodenparkplatz und entlang der Straße hinüber nach Manolzweiler. Der mittelsteile Hang hinab zu Busch- und Waldrand ist angesichts der überschaubaren Schneehöhe und mangels richtig fester Unterlage ziemlich schnell recht zerpflügt. Den Nachwuchs auf Bob und Schlitten stört die weiß-grün-bräunliche Optik allerdings wenig. Mit „Juhe“ geht es flott bergab. Auch wenn es manchmal nur so etwa zehn Meter werden bis zum ersten – teils vorsätzlich eingeleiteten Sturz. Oben hat es sich eine Familie auf dem Bänkle gegenüber der Straße bequem gemacht – mit Glühwein aus der Thermoskanne.

Crosslauf wird zum echten Wintersport

In Weinstadt ist derweil ganz unverhofft der Crosslauf der SG Weinstadt samt Finale des Deutschen Cross Cups zum echten Wintersport mutiert. Auf komplett schneebedeckter Strecke in der „Weinstädter Cross-Arena“ am Stadion in Benzach haben mehr als 500 Crossläufer für reges Treiben gesorgt. Bei eiskalten Temperaturen fand dabei im Rahmen des Weinstadt Cross erstmals das Finale des Deutschen Cross Cups statt, eine in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Leichtathletik Verband ins Leben gerufenen Cross-Serie, die in diesem Jahr bereits in München, Pforzheim oder Darmstadt Halt gemacht hatte. Bedeckt mit Eis und Schnee stellte der vom Team der SG Weinstadt präparierte Rundkurs – gespickt mit Anstiegen und Hindernissen – eine spezielle Herausforderung dar. Einen besonderen Erfolg feierte das Waiblinger Nachwuchstalent Bianca Böhnke, die sich in Weinstadt in ihrer Altersklasse U 18 den Gesamtsieg des Deutschen Cross Cups gesichert hat.