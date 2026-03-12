Wintersport: Biathlet Nawrath wird Sprint-Dritter in Otepää

Fehlerfrei am Schießstand und stark in der Loipe: Biathlet Philipp Nawrath ist beim Weltcup in Estland erneut der beste Deutsche.
Otepää - Biathlet Philipp Nawrath hat sich zum zweiten Mal in diesem Winter einen Podestplatz erkämpft. Zum Auftakt des vorletzten Weltcup-Wochenendes belegte der 33-Jährige dank eines tadellosen Schießens den dritten Platz. Den Sprintsieg im verregneten Otepää in Estland sicherte sich Sturla Holm Laegreid aus Norwegen. Dahinter landete der ebenfalls fehlerfreie Franzose Émilien Jacquelin auf dem zweiten Rang.