2 Fiel zurück: Karl Geiger. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Domen Prevc ist einmal mehr nicht zu schlagen und hat bei seinem WM-Triumph einen großen Vorsprung auf die Verfolger. Chancenlos vor heimischer Kulisse sind die deutschen Skiflieger.











Oberstdorf - Zum ersten Mal seit 2010 hat es kein deutscher Skiflieger bei der Weltmeisterschaft in die Top Ten geschafft. Philipp Raimund belegte nach dem zweiten und entscheidenden Tag des Einzelwettbewerbs als bester Starter des Deutschen Skiverbandes den 13. Platz. Lokalmatador Karl Geiger fiel in Oberstdorf beim souveränen Sieg des Slowenen Domen Prevc zurück. Der 32-Jährige musste sich mit dem 17. Rang zufriedengeben und konnte nur teilweise an die Leistungen der ersten beiden Durchgänge vom Freitag anknüpfen.