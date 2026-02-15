Nach Einzel-Gold zu Olympia-Beginn soll es zum Ende der Olympischen Spiele noch ein Highlight für die deutschen Skispringer geben. Die Konkurrenz ist jedoch enorm.
Predazzo - Der Dämpfer auf der Großschanze war deutlich, jetzt soll es für Philipp Raimund bei der Olympia-Premiere im Super Team einen versöhnlichen Abschluss der Winterspiele geben. "Ich bin guter Dinge, dass es wieder läuft", sagte der Olympiasieger von der Normalschanze. Raimund will die Spiele im italienischen Predazzo so beenden, wie er sie am vergangenen Montag beim sensationellen Gold-Coup begonnen hatte: mit einer Medaille.