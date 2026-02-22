Winterspiele: Olympia-Schlussfeier in Verona beginnt mit Italiens Opern

Die Olympischen Winterspiele gehen mit der Schlussfeier in Verona zu Ende. Die Show in dem fast 2000 Jahre alten Amphitheater startet mit Opernklängen und pompösen Outfits.

Verona - Die Schlussfeier der Olympischen Winterspiele hat in der historischen Arena von Verona mit einer Ode an die italienische Oper begonnen. Ein Einspielfilm mit dem Titel "A Night at the Opera" ("Eine Nacht in der Oper") zeigte berühmte Figuren aus Opern wie Giuseppe Verdis Aida und Rigoletto. Die Figuren des Films standen dann plötzlich auf der großen Bühne in Verona.

Amphitheater ist für seine großen Opern-Aufführungen bekannt Das Thema passt nicht nur zum Gastgeberland Italien, sondern auch zum Standort knapp zwei Autostunden östlich von Mailand: Das fast 2000 Jahre alte Amphitheater ist durch große Opern-Aufführungen im Sommer bekannt. Mit der Show in Verona geht eine olympische Schlussfeier erstmals in einer Stadt über die Bühne, in der es überhaupt keine Wettbewerbe gegeben hat. Die Feier wird in viele Länder live übertragen.

Die Schlussfeier steht unter dem Motto "Beauty in Action" ("Schönheit in Aktion") und soll Veranstalterangaben nach die Fähigkeit Italiens würdigen, Schönheit in Emotion zu verwandeln. In der Show sollen Oper, Musik, Tanz, Film, Design und Technologie zu einer einzigen visuellen Erzählung verschmelzen, die Verona mit den Olympia-Gastgeberstädten Mailand und Cortina d'Ampezzo verbinde.

Nur noch kleines deutsches Team bei Abschlussfeier

Bei der traditionellen Parade der Nationen sollen die beiden Rekord-Rodler Tobias Arlt und Tobias Wendl die deutsche Fahne tragen. Das Duo holte bei seinen letzten Olympischen Spielen Bronze im Doppelsitzer sowie Gold in der Team-Staffel. Damit sind die beiden 38-Jährigen die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken. Insgesamt kommen sie auf sieben Gold- und eine Bronzemedaille. Mit dem Duo sollen knapp 20 weitere deutsche Athletinnen und Athleten in Verona einlaufen, wie der Deutsche Olympische Sportbund vorher angekündigt hatte. Die allermeisten sind längst schon abgereist.

Mit dem Ende der Spiele erlischt dann auch die olympische Flamme. 2030 finden die Winterspiele in den französischen Alpen statt.