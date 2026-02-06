Winterspiele in Italien: Skistars Tomba, Compagnoni und Goggia entzünden Feuer

Es war ein Novum: Erstmals wurden bei Olympischen Spielen zwei Feuer an verschiedenen Orten entzündet. Die traditionelle Aufgabe übernahmen unter dem Jubel des Publikums auch zwei Ski-Ikonen Italiens.
Mailand - Die italienischen Skilegenden Deborah Compagnoni und Alberto Tomba sowie Abfahrtsolympiasiegerin Sofia Goggia haben die zwei olympischen Feuer der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo entzündet. Am Ende der Eröffnungsfeier übernahmen die jeweils dreifachen Olympiasieger Compagnoni und Tomba die ehrenvolle Aufgabe in Mailand. In Cortina entfachte Goggia, die bei diesen Spielen wieder zu den Goldkandidatinnen zählt, das Feuer.