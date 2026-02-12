Vanessa Voigt sah sich schon oft mit Hass-Nachrichten im Internet konfrontiert. In Antholz schrammt sie knapp am Podest vorbei - und will sich jetzt ganz auf den Sport konzentrieren.
Antholz - Nach der knapp verpassten Bronzemedaille im Biathlon-Einzel bei den Olympischen Winterspielen verordnet sich Vanessa Voigt eine Social-Media-Pause. "Wir sehen/hören uns nach Olympia. Hier wird es jetzt ruhig - mein Fokus liegt woanders. Die Menschen, die wirklich zählen, wissen, wie sie mich erreichen", schrieb die 28 Jahre alte Thüringerin bei Instagram.