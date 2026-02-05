Olympia 2026: Das sind die deutschen Stars bei den Winterspielen

Das schwarz-rot-goldene Olympia-Team hat das Ziel, zu den besten drei Nationen zu gehören. Wir präsentieren deutsche Stars, die das Ringe-Spektakel 2026 prägen könnten.
Die Ausbeute des deutschen Olympia-Teams bei den Winterspielen 2022 in Peking war glänzend. 27 Medaillen, darunter zwölf aus Gold, bedeuteten Rang zwei in der Nationenwertung – nur Norwegen (37 Medaillen, darunter 16 goldene) war noch erfolgreicher. Wie es diesmal im Norden Italiens ausgehen wird? Hängt mutmaßlich erneut von den Ergebnissen im Eiskanal ab.