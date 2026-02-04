Das größte deutsche Olympia-Team der Winter-Geschichte will wieder unter die Top-Nationen. Der Chef der Auswahl kann die erste Medaille kaum erwarten.
Mailand - Vom Dauerregen in Mailand ließ sich der deutsche Chef de Mission die Olympia-Vorfreude nicht verderben. Nach seinen langen Autofahrten durch die Schnee-Landschaften in den italienischen Alpen brachte Olaf Tabor mächtig Zuversicht für viele deutsche Medaillen mit in die nassgraue Mode-Metropole. "Es kann losgehen, der Daumen ist oben", sagte der Leistungssport-Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) kurz vor der Eröffnungsfeier am Freitag.