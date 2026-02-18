Franziska Preuß erlebt in Antholz ihren nächsten olympischen Nackenschlag. Deutschlands Nummer eins patzt erneut mit dem Gewehr. Somit ist die nächste Medaillenchance futsch.
Antholz - Tief enttäuscht und mit Tränen in den Augen wollte Franziska Preuß einfach nur noch weg. Nach einem erneuten Fehlschuss-Drama und nur Rang vier in der Olympia-Staffel verließ die Biathletin kommentarlos den Ort ihrer nächsten bitteren Enttäuschung. Zu groß war die Ernüchterung, als dass Deutschlands Sportlerin des Jahres dafür kurz nach dem Rennen hätte Worte finden können. "Sie war jetzt einfach nicht in der Verfassung, irgendwie groß was sagen zu können und sagen zu wollen", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Ich glaube, das ist jetzt einfach mehr eine mentale Geschichte, als dass es ihr körperlich wahnsinnig schlecht geht."