Ein Schuss daneben, viel Rückstand: Warum selbst der beste Deutsche in Antholz gegen Maillet und die Norweger chancenlos bleibt – und was Horn jetzt für die Verfolgung plant.
Antholz - Auch mit einem perfekten Schießen hätte Philipp Horn keine Chance auf eine Olympia-Medaille gehabt. Obwohl der 31-Jährige nur eine Scheibe stehen ließ, der berühmt-berüchtigte letzte Schuss wollte nicht ins Schwarze, landete der Thüringer im Biathlon-Sprint von Antholz als bester Deutscher auf Rang neun. Aber selbst ohne Strafrunde hätte es der eigentlich laufstarke Horn nicht unter die Top drei geschafft.