Winterspiele 2026: Preuß beendet nach letztem Olympia-Rennen ihre Karriere

Die Biathletin wird nach Olympia nicht mehr in die Loipe zurückkehren. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der Massenstart bei den Winterspielen ist das letzte Rennen in der langen Biathlon-Laufbahn von Franziska Preuß. Danach ist für die Weltmeisterin mit der aktiven Karriere Schluss.











Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß wird ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen sofort beenden und nicht mehr in den Weltcup zurückkehren. Die 31-Jährige aus Ruhpolding tritt damals letztmals am Samstag (14.15 Uhr) im Massenstart in Antholz an. Bereits kurz vor Olympia hatte sie angekündigt, am Saisonende aufzuhören. Nun zieht sie diesen Schritt noch etwas nach vorn. Die verbleibenden Weltcup-Stationen in Estland, Finnland und Norwegen finden damit bereits ohne Deutschlands Sportlerin des Jahres statt.