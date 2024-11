Winterspecial Totholz steht an: Die Rosenheim-Cops: Das sind die Winter-Highlights der Serienstars

Das neue Winterspecial "Die Rosenheim-Cops: Totholz" (20. November, 20:15 Uhr, ZDF) steht an. Die Primetime-Ausgabe der Vorabendkrimiserie kommt diesmal zwar eher ohne Schnee aus, und doch gehören die weißen Flocken für die Serienstars zu einem echten Winterfeeling dazu. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler des Erfolgsformats (seit 2002) sind offenbar sogar echte Winter- und Vorweihnachtszeit-Fans. Ihre Highlights und ein paar Tipps haben sie spot on news verraten.

Karin Thaler als Marie Hofer (seit 2002)

Die gebürtige Deggendorferin Karin Thaler (59) ist von Beginn an dabei. Seit 2002 spielt sie Marie Hofer, die Schwester des ehemaligen Serienstars, Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger, 1962-2020). Marie Hofer ist Stadträtin.

Lesen Sie auch

"Da ich letzten Winter fast nur in Piran [Slowenien, Red.] war, gibt es nur ein schönes Bild mit meinen Freundinnen, Petra Drechsler und Bojana Golenac, beim Winterspaziergang: Mit meinen Mädels, dick eingemummelt, durch den Schnee stapfen im Englischen Garten [München]. Das machen wir oft und stundenlang. Dann einen Glühwein zum Aufwärmen und eine Würschtel-Semmel", schwärmt Karin Thaler von einem Winter-Ausflug nach ihrem Geschmack.

Max Müller als Michael "Michi" Mohr (seit 2002)

Auch den österreichischen Schauspieler und Sänger Max Müller (59) kennen die Serienfans seit Stunde eins. Er spielt den Polizisten Michael "Michi" Mohr.

"In der Weihnachtszeit bin ich am liebsten zu Hause. Ganz klassisch: lesen, basteln, Kekse backen - und natürlich: Weihnachtsmusik in jeder Form. Von Gregorianischen Chorälen bis Ella Fitzgerald, von Cher bis Pavarotti, von den Toten Hosen bis zu den Regensburger Domspatzen", erzählt Max Müller und fügt voller Vorfreude hinzu: "Dann kann das Christkind kommen."

Christian K. Schaeffer als Ignaz "Jo" Caspar (seit 2006)

Der gebürtige Münchner Christian K. Schaeffer (58) gehört in der Serie zur Rosenheimer Bevölkerung. Seit 2006 verkörpert er den Wirt der Bar "Times Square", Ignaz "Jo" Caspar. Der Schauspieler ist ein absoluter Winter-Fan - mehr noch:

"Ich bin ein grenzenloser Weihnachtsromantiker und liebe Weihnachtsmärkte, Winterlandschaften und unser geschmücktes Zuhause", sagt Christian K. Schaeffer.

Igor Jeftic als Sven Hansen (seit 2009)

Der Münchner Schauspieler Igor Jeftic, der am heutigen 20. November seinen 53. Geburtstag feiert, spielt seit 2009 Kriminalhauptkommissar Sven Hansen in der TV-Serie. Im Winter spielen für ihn die Weihnachtsmärkte eine große Rolle.

"Da ich kein großer Festtage-Tourist bin, mag ich die Weihnachtsmärkte bei mir hier in der Gegend: Der in Haidhausen zum Beispiel hat sehr leckere Stände und eine sehr einladende Atmosphäre. Es war jedes Mal klirrend kalt, wenn ich da war. Apropos "kalt": Einen Weihnachtsmarkt in Bangkok, Thailand, habe ich auch schon erlebt - wow. Ein Gefunkel ohne Ende und keine Daunenjacke nötig - im Gegenteil. Ach ja, Salzburg und Innsbruck sind zur Weihnachtszeit einfach nur wunderschön ... Hoppla - bin ich etwa doch ein Festtage-Tourist?", fragt Igor Jeftic lachend.

Daniel Popat als Thomas Jungwirth, "Totholz"-Episodenrolle

Der Wahl-Berliner Daniel Popat (34, "Dahoam is Dahoam") ist in "Totholz" als Sägewerk-Mitarbeiter Thomas Jungwirth zu sehen. Ihn erinnert die Frage an seine Kindheit.

"Als Kind habe ich in München gelebt. Da sind wir gerne, wenn Schnee lag, im Westpark auf einem Hügel Schlitten gefahren. Als Kind war dieser Hügel für mich wie ein großer Berg, was natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so ist. Wenn der See im Park zugefroren war, sind wir dort Schlittschuh gelaufen. Der für mich schönste Weihnachtsmarkt ist in Friedberg, einem kleinen Vorort von Augsburg: Ganz traditionell mit Krippenspiel, Ziegen und Schafen", verrät Schauspieler Daniel Popat.

Adrian Bräunig als Felix Kreitmair, "Totholz"-Episodenrolle

Auch Adrian Bräunig (24, "Dahoam is Dahoam") spielt im Winterspecial eine Episodenrolle. Er mimt Felix, den Enkel von Patriarch Friedrich Kreitmair (Michael Mendl, 80), der zugleich der Vater des Opfers ist. Er lockt ins das bayrische Fünfseenland (Ammersee, Starnberger See, Wörthsee, Pilsensee und Weßlinger See).

"Mein persönliches Winter-Highlight ist ganz klar mit einem heißen Glühwein und einem Lebkuchen in der Hand über einen der vielen kleinen Weihnachtsmärkte des Fünfseenlands im Münchner Süden zu schlendern und es mir danach am Lagerfeuer gemütlich zu machen. Dort aufgewachsen beschleicht mich dann immer eine so wunderbar weihnachtliche Nostalgie. Am schönsten finde ich dabei den Weihnachtsmarkt Schloss Seefeld und La Villa", lauten die Tipps von Schauspieler Adrian Bräunig.

Darum geht's im Winterspecial "Die Rosenheim-Cops: Totholz"

Im diesjährigen Winterspecial müssen die Kommissare Hansen (Jeftić) und Stadler (Dieter Fischer, 53) den Tod des Waldbesitzers und Holzhändlers Joseph Kreitmair (Marc Hüffer, geb. 1973) aufklären. Er wurde auf seinem Hochsitz erschossen aufgefunden.

Wie sich herausstellt, hatte er kurz vor seinem Tod einen heftigen Streit mit seinem Bruder Sebastian Kreitmair (Arthur Klemt, geb.1967) wegen der Fortführung des Familienunternehmens. Und es gibt einen weiteren Verdächtigen: Ignatius Böck (Heio von Stetten, 64), denn auch mit dem Besitzer einer Edeltischlerei gab es Unstimmigkeiten. Außerdem war Böck mit Joseph Kreitmair im Wald verabredet - und meldete dann aber den Mord. Doch Thomas Jungwirth, ein Mitarbeiter im Sägewerk der Familie Kreitmair, belastet seine Chefin, Dr. Elena Burgstaller (Eva Maria Grein von Friedl, 44), schwer. Heimliche Geschäfte stehen im Raum - in die auch Böck involviert sein könnte ...

Abseits der Ermittlungen ist es im Privatleben von Kommissar Hansen gerade recht spannend. Nachdem er die erfolgreiche Trachtendesignerin Isabella Pohl (Julia Stinshoff, 49) kennengelernt und sich mit ihr verabredet hat, hilft Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger, 51) im beim Styling.