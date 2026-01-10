Der Kreis Esslingen hat einige schöne Rodelpisten zu bieten – vorausgesetzt, es liegt gerade Schnee. Wir haben uns ein paar davon angeschaut, die sich besonders lohnen.
Eingepackt in wattierte Overalls, mit roten Wangen und den Eltern im Schlepptau sind die kleinen Rodelfans bereits an etlichen Hängen im Kreis Esslingen unterwegs. Für Bob, Schneerutscher und Rutschteller genügt die dürftige Schneeauflage. Schlitten hingegen stecken bei schlechten Schneeverhältnissen auf den unpräparierten Hängen schon einmal fest.