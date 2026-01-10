Der Kreis Esslingen hat einige schöne Rodelpisten zu bieten – vorausgesetzt, es liegt gerade Schnee. Wir haben uns ein paar davon angeschaut, die sich besonders lohnen.

Eingepackt in wattierte Overalls, mit roten Wangen und den Eltern im Schlepptau sind die kleinen Rodelfans bereits an etlichen Hängen im Kreis Esslingen unterwegs. Für Bob, Schneerutscher und Rutschteller genügt die dürftige Schneeauflage. Schlitten hingegen stecken bei schlechten Schneeverhältnissen auf den unpräparierten Hängen schon einmal fest.

Und das Rodelwetter? Es bleibt spannend. Schnee und Regen, Frost und wärmere Temperaturen sollen sich in den nächsten Tagen abwechseln, sagen die Meteorologen. Was auch immer Petrus und Frau Holle bescheren mögen, hier sind die besten Rodelhänge im Kreis.

Rodelgaudi in Leinfelden-Echterdingen

Musberg als Wintersportort? Unvergessen ist der Skilift von Piz Mus in Musberg oberhalb der Eselsmühle. Für Jüngere ist es kaum vorstellbar, dass sich an der Stelle einst ein beliebtes Skigebiet nebst Skisprungschanze befand. 1995 wurde der Liftbetrieb nach 30 Jahren eingestellt. Vom Glanz vergangener Zeiten ist zwar nichts mehr übrig, dafür können an diesem Ort, der eigentlich Hauberg heißt, Rodelenthusiasten ihrem Hobby nachgehen.

Der Rodelhang am Musberger Eichberg liegt am Rand des Siebenmühlentals. Neben dem Schlitten- und Boberlebnis können Ausflügler die Aussicht über das Reichenbachtal genießen. Auch wenn im Winter wenig davon sichtbar ist, ist der Eichberg das Habitat einer besonderen Tier- und Pflanzenwelt. Seit 2007 ist er als Naturschutzgebiet ausgewiesen, worauf Winterfans Rücksicht nehmen sollten, bittet Jessica Heiliger vom Stadtmarketing Leinfelden-Echterdingen.

Winteraction auf der Schwäbischen Alb

Mit seinen zahlreichen Hügeln ist das Mittelgebirge reich an Wintersportmöglichkeiten. „Auf der Albhochfläche liegt jetzt auf jeden Fall ausreichend Schnee zum Rodeln, und das ‚WinterWonderLändle’ bietet hierfür unzählige geeignete Hänge“, informiert Julia Metzmann vom Schwäbische Alb Tourismusverband. „Dabei ist immer und unbedingt darauf zu achten, dass man sich nicht auf Privatgrund, landwirtschaftlich genutzten Flächen oder in Naturschutzgebieten aufhält“, teilt sie mit.

Rodelhang in Donnstetten Foto: Ralph Scheer

In Erkenbrechtsweiler locken mehrere Rodelhänge Familien nach draußen. Besonders familienfreundlichen Abfahrtsspaß mit sanfter Steigung gibt es beim Wanderparkplatz Baßgeige. Bei genügend Schnee finden Skilangläufer zudem gespurte Loipen zwischen Erkenbrechtsweiler, Hülben und Grabenstetten vor.

Auf einer Berghalbinsel präsentiert sich der Schlittenhang beim Skilift Bissingen an der Teck im Ortsteil Ochsenwang auf einer Höhe von über 700 Metern.

Noch höher geht es auf der Pfulb bei Schopfloch hinaus. Eine Rodelpartie auf 800 Meter Höhe ist neben dem Skilift möglich. Wenn der Lift läuft, kann man sich in der Hütte oder am Kiosk mit heißen und kalten Getränken und hausgemachten Maultaschen stärken. Für die Langläufer sind bei guter Schneelage mehrere Loipen gespurt.

Am Fuße des Hohenneuffen liegt die Skiarena Bleiche in Beuren in schneegünstiger Nordhanglage. Sie ist über die Hohenneuffenstraße zu erreichen. Ganz in der Nähe befindet sich der in Ortsplänen eingezeichnete Rodelhang. Parkmöglichkeiten gibt es nur im Ort.

Ebenfalls am Nordhang beheimatet, lockt das Skigelände Lettenberg auch Rodelabenteurer nach Neuffen. Eine Schlittenabfahrt mit herrlichem Blick zur Burg Hohenneuffen ist nahe des Sportgeländes Spadelsberg und der Reitanlage möglich.

Etwas außerhalb des Kreises Esslingen

Zwei weitere empfehlenswerte Rodelmöglichkeiten gibt es knapp über die Kreisgrenze hinaus. Eine davon befindet sich in Römerstein-Donnstetten (Kreis Reutlingen) auf der Schwäbischen Alb. Das Skigebiet wartet direkt neben der Piste mit einem beliebten Schlittenhang auf. An der Grenze des Rems-Murr-Kreises zu Esslingen überzeugt die Schurwald-Hochfläche Goldboden in Manolzweiler kurz nach dem Ortsausgang von Hohengehren in Richtung Winterbach mit einem extra langen Rodelhang. Nun muss nur noch Frau Holle die weiße Pracht ausreichend rieseln lassen.