Winterreifen, Frostschutz und Co. Mit dem Auto gut durch die Kälte

Von Bettina Breuer 27. Februar 2018 - 10:58 Uhr

Sind die Scheiben im Winter vereist, ist das Freikratzen Pflicht! Und mit dem passenden Eiskratzer und Handschuhen kein Problem. Wie Autofahrer gut durch die kalte Jahreszeit kommen, lesen Sie hier! Foto: Shutterstock/Olaf Naami

Frostschutz, Eiskratzer und warum ein Paar warme Handschuhe im Kofferraum nicht fehlen sollten: Wir geben Tipps, wie man als Autofahrer gelassen durch die klirrende Kälte fährt.

Stuttgart - Der derzeitige Dauerfrost macht nicht nur Fußgängern zu schaffen, auch für Autofahrer gelten jetzt verschärfte Bedingungen. Der ADAC meldet aktuell Rekordeinsätze auf den Straßen in Baden-Württemberg. Am häufigsten blieben Autos bei anhaltenden Minusgraden wegen schwacher Batterien und eingefrorener Kühlsysteme liegen, so der ADAC.

Denn nicht nur die richtige Bereifung und der Frostschutz in der Scheibenwischanlage gehören in der kalten Jahreszeit zum Standard für Autofahrer. Auch die Überprüfung der Scheibenwischer, des Kühlwassers und des einsatzfähigen Eiskratzers sollten in der kalten Jahreszeit zum Check-up gehören.

Lesen Sie hier, wie Sie das Auto fit für den Winter machen:

Nur mit Winterreifen fahren

Die Faustregel besagt: Von Oktober bis Ostern sollten die winterlichen Pneus aufgezogen werden. Darauf achtet seit 2010 auch die Polizei. Wird man bei winterlichen Straßenverhältnissen - also bei Eis-, Reif- oder Schneeglätte - mit Sommerreifen angehalten, kostet das 60 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Wird man gar in einen Unfall verwickelt, sind zusätzlich zu einem Punkt in Flensburg gleich 120 Euro fällig. Auch läuft man Gefahr, dass die Kfz-Versicherung unter Umständen ihre Kasko-Leistungen kürzt oder gar ganz verweigert.

Denn nur die Winterpneus sorgen für den nötigen Grip auf der vereisten oder schneebedeckten Fahrbahn. Ungefähr alle fünf Jahre - das kann je nach gefahrenen Kilometern variieren - sollten neue Winterreifen angeschafft werden. In jedem Fall sollte das Profil nicht unter vier Millimetern betragen.