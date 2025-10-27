Sinkende Temperaturen? Kein Problem! Die Internetplattform Frostpendeln verbindet eine stetig wachsende Gruppe, die auch im Winter in die Pedale tritt. Ein Esslinger ist Mitbegründer.
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, sind die Radwege wie leergefegt. Regelmäßige, geführte Ausfahrten werden für Radgruppen ab Oktober in der Region Stuttgart nur noch vereinzelt angeboten. Erst im Frühjahr wird wieder angeradelt. Doch schlechtes Wetter, Schnee und Minusgrade halten einige Radfahrer nicht davon ab, auch im Winter in die Pedale zu treten. Sie trotzen den Elementen und haben sich dafür vernetzt.