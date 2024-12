Winterpause in Ludwigsburg: Ärger über gesperrte Treppen im Blühenden Barock

1 Die große Treppe, die aus Richtung Schüsselessee in den unteren Ostgarten des Blüba führt, ist von beiden Seiten her gesperrt. Foto: /Sabine Armbruster

Blüba-Besucher, die darauf gehofft hatten, nach dem Ende der Leuchtenden Traumpfade endlich wieder die Treppen zum unteren Ostgarten nutzen zu können, werden enttäuscht. Sie sollen den ganzen Winter über gesperrt bleiben.











Susanne S., die in der Ludwigsburger Oststadt wohnt und deshalb wie viele andere aus der Oststadt und dem Schlösslesfeld für einen Blüba-Besuch meistens den Nebeneingang in der Nähe des Krankenhauses nutzt, ist der Ärger deutlich anzumerken. „Die Leuchtenden Traumpfade sind seit über einer Woche vorbei, und noch immer ist die große Treppe, die zum Gärtnerhaus hinunterführt, gesperrt. Es ist ja okay, wenn man vorübergehend nicht alle Wege nutzen kann – aber was soll das jetzt noch?“