Das Stuttgarter Wahrzeichen geht vom 1. Dezember 2025 bis 28. März 2026 in die Winterpause. Zum Saisonende gibt es noch ein paar Highlights.
Auch Wahrzeichen machen Urlaub, zumindest die Grabkapelle auf dem Württemberg: Vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. März 2026 geht Stuttgarts Monument mit höchstem Romantik-Faktor in die Winterpause. Die letzten beiden November-Wochenenden werden also die letzte Möglichkeit sein, sich das beliebte Ausflugsziel nochmal von innen anzusehen, und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr.