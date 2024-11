Wintermarkt im Freizeitpark: In Tripsdrill öffnet ein Winterwunderwald mit besonderen Fahrgeschäften

1 Die kleinen Gäste können ihre Runden in einem Karussell drehen. Foto: Tripsdrill

Im Wildparadies des Freizeitparks wird am 30. November der Winterwunderwald eröffnet. Auf die Besucher warten viele Stände – und kleine Attraktionen, die nostalgische Gefühle aufkommen lassen könnten.











In Tripsdrill legen Achterbahnen wie Karacho oder Mammut in der kalten Jahreszeit eine Pause ein, der Freizeitpark hat bis zum Frühjahr geschlossen. Täglich geöffnet hat hingegen weiter das angrenzende Wildparadies, in dem von Samstag, 30. November an nicht nur Tierfans auf ihre Kosten kommen dürften. Denn an diesem Tag fällt der Startschuss für den Winterwunderwald.