Diese kuscheligen Basics bringen Leben in den Winter

Der Winter muss nicht die Jahreszeit sein, in der wir unseren Stil zugunsten der Wärme opfern. Durch das Spiel mit Proportionen und Texturen entsteht eine Garderobe, die praktisch ist und dennoch jedes Outfit aufwertet.

Eisige Temperaturen laden normalerweise dazu ein, sich unter Decken zu vergraben. Doch die aktuellen Trends beweisen: Gemütlichkeit und High-Fashion sind kein Widerspruch mehr. Gefragt sind Stücke, die sich wie eine Umarmung anfühlen, aber wie ein Runway-Look aussehen. Mit diesen Essentials verwandeln sich graue Wintertage in ein modisches Statement - ganz ohne zu frieren.

Knit-Layering Strick ist nicht gleich Strick. In dieser Saison verabschieden wir uns vom klobigen "Oma-Pullover" (außer er ist gewollt Retro) und begrüßen hauchdünne Kaschmir-Lagen: Vests, Cardigans und feine Sweater werden übereinander getragen.

Ein tief sitzender V-Ausschnitt oder ein Off-the-Shoulder-Modell bricht die Schwere der Winterkleidung auf. Wichtig: Beim Kauf lohnt es sich, penibel auf die Materialzusammensetzung zu achten. Während "Cashmere-Style" oft günstig ist, bietet echtes Kaschmir die unschlagbare Thermoregulierung, die man bei zweistelligen Minustemperaturen braucht. Zudem halten die Teile oft über Jahrzehnte.

Das Ugg-Comeback

Ob man sie liebt oder hasst: Die ikonischen Lammfellstiefel sind zurück und präsenter denn je. Dank Models wie Bella Hadid haben Ugg Boots den Sprung vom Hausschuh zum Streetstyle Liebling geschafft - und das sogar wieder in der kniehohen Version.

Kombiniert mit blickdichten Strumpfhosen, einem fließenden Kleid und einem langen Wollmantel, sorgen die klobigen Stiefel für einen modernen Kontrast aus gemütlich und stylisch.

Wide-Leg-Hosen

Die Skinny-Jeans hat Pause. Stattdessen setzen wir auf weit geschnittene Stoffhosen aus schweren Wollmischungen oder Cord. Der Vorteil: Sie bieten genug Platz, um eine diskrete Thermoleggings darunter zu schmuggeln, ohne dass die Silhouette darunter leiden muss. Im Office wirken sie mit einem eng anliegenden Rollkragenpullover sofort souverän.

Statement-Beanie

Die Strickmütze ist zurück - und sie ist laut. Inspiriert von der Grunge-Ästhetik der 2010er Jahre sehen wir jetzt wieder leuchtende Farben und grobe Strukturen. Wer Angst vor einer Mützenfrisur hat, greift zu Modellen mit Satin-Futter. Sie minimieren die Reibung und verhindern statische Aufladung.

Mantel mit Volumen

Ein Mantel muss heute mehr können als nur warmhalten. Er ist die Leinwand des Outfits. Der Trend geht zu extremem Volumen. Ob ein eleganter Faux-Fur-Mantel im Old-Hollywood-Stil oder ein gesteppter Mantel mit integriertem Schal: Die Silhouette darf (und soll) Raum einnehmen.

Der Schal als Charakterstück

Dezentes Grau war gestern! Der Schal fungiert diesen Winter als Tor zur Luxusmode. Große Labels wie Vivienne Westwood oder Marc Jacobs bieten Schals oft zu einem Bruchteil des Preises ihrer Taschen an. Tipp: Auf Texturen achten - flauschiger Mohair oder XXL-Fransen verleihen selbst dem schlichtesten Outfit sofort ein Upgrade.

Luxury Loungewear

Spätestens seit der Pandemie wissen wir, wie bequem Jogginghosen sind. 2026 bekommt der Couch-Look ein Upgrade: Wir tragen jetzt Pointelle-Stricksets oder gerippte Kaschmirhosen-Kombinationen.

Mit einem Paar spitzer Stiefeletten und einem hochwertigen Trenchcoat wird das gemütliche Set sofort straßentauglich. Es ist das ultimative "Lazy-Girl-Outfit" für Tage, an denen man sich eigentlich nur einkuscheln möchte.