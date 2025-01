Winterferien-Tipps im Rems-Murr-Kreis: Ein Professor lässt die Puppen tanzen

Gregor Oehmann begeistert nicht nur in seinem „Professor Pröpstls Puppentheater“ im Stiftshof in Backnang (Rems-Murr-Kreis) kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer mit lustigen Geschichten rund um Kasperl und Seppl.

Wer über die Schwelle von „Professor Pröpstls Puppentheater“ tritt, der findet sich mit nur einem Schritt in einer anderen Welt wieder. Es ist das Reich von Gregor Oehmann und seinen Handpuppen, in der, wie es scheint, die Zeit stillsteht. Neben dem klassischen Puppentheater für die Kleinen, aber auch für die Großen, gibt es im ersten Stock des altehrwürdigen Bandhauses im Stiftshof in Backnang (Rems-Murr-Kreis) von Zeit zu Zeit zudem Theater, Lesungen, Live-Musik, Tanz-Partys und Kleinkunstveranstaltungen für Erwachsenen – mit und ohne Kasperl.

„Immer gscheid is auch blöd“, die Überschrift der Homepage, ist zugleich so etwas wie das Lebensmotto von Gregor Oehmann, der mit zwei Händen seinen Figuren Leben einhaucht. „Bei meinem Puppenspiel soll es lustig zugehen, pädagogisch wertvoll ist überhaupt nicht mein Anspruch“, sagt der gebürtige Bayer, der mit 17 Jahren in München mit dem Puppenspiel begonnen. Kulissen und Puppen hat er selbst gebaut und ist damit durchs Land gezogen. „Vier Jahre lang, bis zum Ende meines Zivildienstes.“

Lesen Sie auch

Die Liebe zur Kunst und zum Puppenspiel liegt in der Familie

Danach hat Gregor Oehmann Bildhauerei in Italien und in Stuttgart studiert. Von der Bildhauerei allein könne man aber nicht leben, sagt der 60-Jährige. Also lässt er die kleinen Puppen tanzen, die er selbst erschaffen hat. Mit seinem Lebenslauf passt er perfekt in die Familie. Denn seine bayerische Mutter und sein irischer Vater sind beide Kunstschaffende, und sein jüngerer Bruder betätigt sich ebenfalls als Puppenspieler.

In Alterhofen, zwischen Cham und Landau an der Isar gelegen, betreibt Richard Oehmann, dessen Karriere beim „Feuerroten Spielmobil“ begann, Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater. „Wir waren schon gemeinsam auf Tournee, helfen uns gegenseitig bei Doppelbuchungen aus und tauschen untereinander Stücke aus“, sagt Gregor Oehmann. „Kasperl und die wahre Liebe“ stammt beispielsweise aus der Feder seine Bruders, steht aber auch fest im Spielplan der Backnanger Bühne – und es ist ein Stück, das Professor Pröpstl sowohl für Kinder als auch für Erwachsene spielt. Denn auch den Großen bietet Professor Pröpstls Puppentheater immer wieder die Möglichkeit, ungeniert und ohne Kinder als Alibi ins Kasperltheater zu gehen.

Kasperltheater auch für Erwachsene?

Gregor Oehmann ist fest davon überzeugt, dass sich auch Erwachsene bedenkenlos und ungehemmt dem Kasperlvergnügen hingeben und ihre Lieblinge aus längst vergangenen Kindertagen wiedertreffen dürfen. Deshalb spielt Professor Pröpstl Puppentheater regelmäßig auch Erwachsenenstücke, die speziell auf die Sehgewohnheiten und Sprache dieser Altersgruppe zugeschnitten sind. „Sie sind pädagogisch völlig wertfrei, regen die Fantasie an und haben einen anspruchsvollen Titel“, sagt Gregor Oehmann mit einem Augenzwinkern.

Gregor Oehmann hat Professor Pröpstls Puppentheater Ende 1996 als mobile Bühne gegründet. Seither bespielt er damit Kindergärten, Schulen und immer mehr und vor allem immer ausgefallenere Orte, zuletzt ein zugiges Zelt beim Oeffinger Advent im Dezember. Von 2001 an hatte das Kasperltheater dann im ehemaligen Löwen in Großaspach zwölf Jahre lang eine feste Spielstätte. „Von dort habe ich beim Umzug die ganze Einrichtung für den Saal mitnehmen können“, sagt Gregor Oehmann.

Denn schon seit April 2013 ist der Kasperl ein Backnanger und zieht im Bandhaus, in dem auch die Musikschule und das Bandhaus-Theater ihre Heimat haben, mit gar nicht so traditionellen Abenteuern nicht nur Kinder in den Bann. Natürlich stehen auf der Backnanger Puppenbühne Kasperl, Seppl und die Großmutter. Es gibt einen Zauberer Petrus Jacobi – „Eine Reminiszenz an unsere Adresse im Petrus-Jacobi-Weg 7“, sagt Gregor Oehmann – und die Hexe Annegeer Strudlhofer. Auch das böse, böse Krokodil namens Chantal macht mit, außerdem seine Majestät König Kurt sowie die Hoheiten Prinzessin Heike und Prinz Jochen.

Gregor Oehmann spielt auch auf Kindergeburtstagen mit seinen Puppen

Dazu tummeln sich bei Professor Pröpstl aber auch Figuren wie Grubel, der gepiercte Punk, Pfarrer Schmarzlapp, ein Topf mit Schnittlauch oder Zwackilutschku, der heilige, allwissende Pudding in den Geschichten herum. Insgesamt 16 verschiedene Charaktere gibt es im Puppenensemble, und mit ihnen – und seiner mobilen Bühne – kommt Gregor Oehmann auch in Privathaushalte. „Ich gebe private Vorstellungen auf Kindergeburtstagen und in meinem Theater im Bandhaus, und meine Preise dafür sind sehr flexibel.“

Wo im Kreis die Puppen spielen

Professor Pröpstls Puppentheater Backnang:

www.kasperl-theater.net

Figurentheater Phoenix Schorndorf:

www.figuren-theater-phoenix.de

Theater unterm Regenbogen Waiblingen:

www.veit-utz-broos.com

Remstaler Figurentheater Kirchberg an der Murr:

www.remstalerfigurentheater.de