Wintereinbruch mit viel Schnee? Es gibt zwei Bauernregeln

Sturm, Schnee oder doch milde Temperaturen? Die Karolus-Bauernregel zum 4. November soll verraten, was uns erwartet. Kein gutes Zeichen: Es hängt noch Laub an den Bäumen.
Die Wettervorhersage bleibt trotz modernster Technik und wissenschaftlicher Methoden eine Herausforderung. Doch während Meteorologen mit komplexen Modellen arbeiten, vertrauen viele Menschen seit Jahrhunderten auf einfache Bauernregeln, um einen Blick in die Zukunft zu werfen - besonders wenn es um die Vorhersage des Winterwetters geht.