Wintereinbruch mit Schnee Zeitweise Chaos am Flughafen Stuttgart

Von red/dpa 10. Dezember 2017 - 18:20 Uhr

Wie in Düsseldorf und Frankfurt hat der einsetzende Schneefall auch am Flughafen in Stuttgart für teils erhebliche Behinderungen gesorgt.

Stuttgart - Heftiger Schneefall hat am Sonntag den Betrieb am Stuttgarter Flughafen durcheinandergebracht. Die Start- und Landebahn wurde am Mittag für etwa eine Stunde gesperrt, um die Schneedecke zu räumen. In dieser Zeit wurden drei Maschinen, die nicht mehr warten konnten, nach München umgeleitet. Obwohl der Schnee kurz darauf in Regen überging und schmolz, zogen sich die Probleme im Ablauf noch durch den Tag.

Jeweils 15 Ankünfte und Abflüge fielen komplett aus, darunter Flüge von Stuttgart nach Zürich und Frankfurt sowie Flüge von Köln und Hannover nach Stuttgart. Dies hing allerdings auch mit Wetterproblemen an anderen Airports zusammen. Viele weitere Verbindungen waren auch am Abend noch verspätet.