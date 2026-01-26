Wintereinbruch in Stuttgart: Bis zu 25 Zentimeter Schnee – wie geht es weiter?

Besonders östlich von Stuttgart hat es seit Sonntagnachmittag ordentlich geschneit. Doch wer das Wetter zum Schlittenfahren nutzen möchte, muss sich beeilen.

Der Schneefall seit Sonntagnachmittag in Teilen Baden-Württembergs hat an diesem Montagmorgen in manchen Regionen auch Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler, von denen manche wieder den Weg nach Hause angetreten haben – und nun den Schnee zum Schlittenfahren nutzen. Besonders östlich von Stuttgart bis nördlich von Ludwigsburg lag in den vergangenen Stunden der „Schwerpunkt der Niederschlagssummen“, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unserer Zeitung mitteilte.

Dort gab es in einigen Orten bis zu 25 Zentimeter Neuschnee, wie etwa in Welzheim (Rems-Murr-Kreis), Wiesensteig (Kreis Göppingen) oder Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). In Stuttgart selbst sind immerhin zwischen zehn und 13 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen, informiert der DWD-Sprecher. Richtung Westen und Schwarzwald hat es hingegen kaum geschneit.

In der Wochenmitte wieder Schneefall oberhalb von 400 Meter möglich

Wer das Wetter zum Schlittenfahren nutzen möchte, muss sich beeilen: Bereits heute ist Tauwetter im Anmarsch, heißt es vom DWD. Es könnten zwar vereinzelt noch Schneeflocken zu sehen sein, aber für diesen Montagnachmittag sind 5 Grad Plus vorhergesagt. „Da wird es von den Dächern tropfen“, sagt der DWD-Sprecher.

In der Nacht auf Dienstag könnte es dann zu „überfrierender Nässe“ und zu glatten Straßen kommen, warnt der Wetterdienst. Am Dienstag gibt es auch in Stuttgart wieder Temperaturen um die 5 Grad, ehe dann gegen Abend leichter Regen zu erwarten sei. „Dann kann es in der Nacht zu Mittwoch nochmal glatt werden“, heißt es vom DWD.

In der Wochenmitte komme es dann wieder verbreitet zu Niederschlägen, die teilweise in Schnee übergehen – jedoch nur oberhalb von 400 Metern. „In Stuttgart ist das dann eher Regen oder nasser Schneeregen“, sagt der Sprecher.