Wintereinbruch in Stuttgart: Bis zu 25 Zentimeter Schnee – wie geht es weiter?

Besonders östlich von Stuttgart hat es seit Sonntagnachmittag ordentlich geschneit. Doch wer das Wetter zum Schlittenfahren nutzen möchte, muss sich beeilen.
Der Schneefall seit Sonntagnachmittag in Teilen Baden-Württembergs hat an diesem Montagmorgen in manchen Regionen auch Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler, von denen manche wieder den Weg nach Hause angetreten haben – und nun den Schnee zum Schlittenfahren nutzen. Besonders östlich von Stuttgart bis nördlich von Ludwigsburg lag in den vergangenen Stunden der „Schwerpunkt der Niederschlagssummen“, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unserer Zeitung mitteilte.