Wintereinbruch: Chaos auf den Straßen – doch der Kreis Ludwigsburg kommt glimpflich davon

Die Polizei verzeichnet in der Nacht auf Montag zahlreiche Unfälle, im Kreis Ludwigsburg bleibt es recht ruhig. Welche Folgen das Schneetreiben über Nacht sonst noch hatte.
Fröhlich lachende Kinder, die sich von Mama mit dem Schlitten ziehen lassen, verliebte Pärchen, die Hand in Hand durch den Stadtpark flanieren, hier und da entsteht ein kleiner Schneemann: So viele Menschen wie am Sonntagabend sieht man sonst selten nach 20 Uhr durch die Straßen spazieren. Viele haben den ersten richtigen Schneefall im Landkreis so richtig genossen.