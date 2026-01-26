Wintereinbruch: Chaos auf den Straßen – doch der Kreis Ludwigsburg kommt glimpflich davon

Die Polizei verzeichnet in der Nacht auf Montag zahlreiche Unfälle, im Kreis Ludwigsburg bleibt es recht ruhig. Welche Folgen das Schneetreiben über Nacht sonst noch hatte.

Fröhlich lachende Kinder, die sich von Mama mit dem Schlitten ziehen lassen, verliebte Pärchen, die Hand in Hand durch den Stadtpark flanieren, hier und da entsteht ein kleiner Schneemann: So viele Menschen wie am Sonntagabend sieht man sonst selten nach 20 Uhr durch die Straßen spazieren. Viele haben den ersten richtigen Schneefall im Landkreis so richtig genossen.

Andere hatten an der weißen Pracht weniger Freude. Von Verkehrsunfällen bis hin zu Ausfällen bei der Müllabfuhr – das sind die weniger schönen Auswirkungen des Wetters rings um Ludwigsburg:

65 Verkehrsunfälle: Mehr als eine halbe Million Euro Sachschaden

Beim Polizeipräsidium Ludwigsburg wurden in der Nacht auf Montag in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen 65 witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert, davon 21 auf den Autobahnen. Der Kreis Ludwigsburg kam allerdings glimpflich davon, was die Großeinsätze angeht. Dem Polizeipräsidium sind nur vereinzelte Glätteunfälle bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei den nächtlichen Unfällen niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 560.000 Euro. Dabei wird es wohl nicht bleiben: Die Polizei geht im Nachgang von einer „nicht unerheblichen Anzahl an noch nicht gemeldeten Verkehrsunfallfluchten“ aus, zum Beispiel durch Beschädigung von Schutzplanken, Verkehrsschildern oder geparkten Fahrzeugen.

Bis 3 Uhr früh war besonders die Lage auf den Autobahnen angespannt. Wegen mehrerer festgefahrener Fahrzeuge musste zum Beispiel an der Autobahnanschlussstelle Wendlingen die Auffahrt auf die A8 in Richtung München für circa zwei Stunden gesperrt werden. Ebenfalls für rund zwei Stunden gesperrt war an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen die Parallelfahrbahn der A8 in Fahrtrichtung München.

Als besonders dreist erwies sich ein 35-jähriger Audi-Fahrer am Engelbergtunnel bei Leonberg. Wegen einer Baustelle war die Überleitung von der A8 auf die A81 gesperrt. Der Audi-Fahrer ließ sich davon nicht abhalten. Der Poilzei zufolge schob er das Absperrmaterial einfach zur Seite und setzte seine Fahrt auf der gesperrten Fahrbahn fort. Allerdings hatte er seine Rechnung ohne die mobile Schutzplanke gemacht, die die Fahrbahn bis zur Sperrung verengte. Es kam zur Kollision mit der Schutzplanke, der Audi musste später abgeschleppt werden.

In den Morgenstunden, mit Beginn des Berufsverkehrs, hatte sich die Lage dann deutlich beruhigt. „Die meisten Straßen waren da schon wieder frei, vermutlich haben sich die Leute da auch schon drauf eingestellt“, heißt es auf Anfrage von einer Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Mülltonnen bleiben ungeleert stehen

Die schicken Schneehäubchen, die sich bis zum Montagmorgen auf den vielen rausgestellten Mülltonnen im Landkreis gebildet haben, sind erst mal unversehrt geblieben: Wegen der Witterung hat die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) die Müllabfuhr für diesen Montag ausfallen lassen.

Laut einer Mitteilung der AVL werden die ausgefallenen Abfuhren von Dienstag, 27. Januar, an nachgefahren. Es könne daher sein, dass auch die nachfolgenden Abfuhrtage von Tourverschiebungen betroffen sein können. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bereits bereitgestellte Behälter stehen zu lassen.

Was war sonst so los?

Autofahrer müssen mit dem provisorischen Kreisel zwischen Blüba und Innenstadt also noch ein bisschen länger Vorlieb nehmen. Der geplante Baustart für den Umbau der Sternkreuzung in Ludwigsburg in einen dauerhaften Kreisverkehr musste witterungsbedingt verschoben werden, soll aber so bald wie möglich starten.

Die Schülerinnen und Schüler im Landkreis mussten auf schneefrei dagegen verzichten. Beim staatlichen Schulamt sind jedenfalls keine Meldungen über Einschränkungen im Unterricht oder gar Ausfälle angekommen.

Zu verdanken dürfte das dem Winterdienst gewesen sein. Zwischen 17.30 Uhr am Sonntagabend und Montagfrüh, 6 Uhr, waren die Mitarbeitenden der Straßenmeistereien durchgehend im Einsatz. Sogar externe Mitarbeiter des Tiefbauamts wurden hinzugerufen, um den Schneemassen Herr zu werden. „Für die kommende Nacht ist erneut ein Einsatz vorgesehen, da mit überfrierender Nässe gerechnet wird“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Schneefälle in dem Ausmaß der vergangenen Nacht werden nach aktuellem Stand aber nicht erwartet.