Winterdörfle auf den Fildern: Biergarten geht auch im Winter – Mit Glühwein und Gitarrenriffs wird’s warm

Biergärten sind längst nicht mehr nur ein Sommervergnügen. Das Winterdörfle auf den Fildern ist ein Paradebeispiel für diesen Trend. Die Saison ist mit Eintöpfen im Brotlaib gestartet.
Immer mehr Biergarten-Betreiber nutzen die kalte Jahreszeit, um ihre Gäste mit kuscheligem Hüttenflair und urigem Alpen-Feeling zu erfreuen. Das Winterdörfle auf den Fildern, das im Sommer Schwabengarten heißt, ist ein Paradebeispiel für diesen Trend: Hier trifft winterliche Gemütlichkeit auf kreative Kulinarik im Holzambiente.