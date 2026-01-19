Die Besetzung der Classic Rock Night beim Zeltspektakel im Remstal am 31. Juli steht fest. Eine subjektive Würdigung der alten Damen und Herren der Rockgeschichte.
Was für ein Moment der Rockhistorie, was für ein Hammer-Song: „Baby Love“, so dröhnte es vor fast 48 Jahren hinaus in die alte Bundesrepublik. Zugegeben, es war ein Event, für das man schon wie unsereins der Generation Ü60 angehören muss, um es damals erlebt zu haben – zwar nicht wirklich live beim dröhnenden Spektakel in Essen, aber jedenfalls beim Genuss der Liveübertragung deutlich nach Mitternacht im Wohnzimmer vor dem Fernseher, die Eltern waren längst kopfschüttelnd Richtung Bett verschwunden.