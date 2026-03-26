Verkehrschaos auf der B 29 am Donnerstagmorgen: Ein Autofahrer geriet beim Spurwechsel ins Schleudern – mehrere Fahrzeuge waren betroffen.

Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der B 29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) eine Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von Schorndorf kommend in Richtung Waiblingen unterwegs gewesen, als er beim Spurwechsel auf Höhe Winterbach zunächst ein neben ihm fahrendes Auto übersah. Als er das Fahrzeug im letzten Moment bemerkte, verriss er das Lenkrad – sein Ford geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.

Durch den Aufprall wurde ein Metallteil der Leitplanke herausgerissen und auf die Gegenfahrbahn in Richtung Aalen geschleudert. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr das Teil – dabei wurde die Ölwanne ihres Wagens beschädigt.

Die ausgelaufenen Betriebsstoffe hatten weitere Folgen: Auf der rutschigen Fahrbahn verlor ein Autofahrer auf Höhe Schorndorf-West die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei weiteren Autos.

Am Wagen des Unfallverursachers entstand Totalschaden, die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.