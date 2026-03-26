Verkehrschaos auf der B 29 am Donnerstagmorgen: Ein Autofahrer geriet beim Spurwechsel ins Schleudern – mehrere Fahrzeuge waren betroffen.
Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der B 29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) eine Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von Schorndorf kommend in Richtung Waiblingen unterwegs gewesen, als er beim Spurwechsel auf Höhe Winterbach zunächst ein neben ihm fahrendes Auto übersah. Als er das Fahrzeug im letzten Moment bemerkte, verriss er das Lenkrad – sein Ford geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.