Winterbach: Das sind die Gründe, warum Daniel Hasert „Weinhändler des Jahres“ ist

Der Meininger-Verlag hat Daniel Haserts Weinladen in Winterbach mit einem Sonderpreis bedacht. Diesen hat er indes nicht nur wegen seines Sortiments edler Tropfen erhalten.
Der Winterbacher Weinhändler Daniel Hasert darf sich über eine namhafte Auszeichnung freuen. Bei dem vom Meininger-Verlag ausgeschriebenen Wettbewerb „Weinhändler des Jahres“ kam der Betrieb aus dem Remstal in einer Sonderkategorie für außergewöhnliche Events auf den ersten Platz. Der Hauptpreis für herausragende Fachhandelskonzepte ging an den renommierten Weinkeller der BASF in Ludwigshafen.