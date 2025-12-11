Winterausstellung in Winnenden: Feuerwehrmuseum zeigt Miniwelten mit Märklin und Fischertechnik

Bastelspaß, Dioramen und Lokomotiven im Schnee – die Winterausstellung im Winnender Feuerwehrmuseum bietet mehr als nur Nostalgie. Was Familien erwartet.
Wenn Lokomotiven durch verschneite Miniaturlandschaften schnaufen, Blaulichter flackern und winzige Feuerwehrwagen zum Leben erwachen, dann ist Winterzeit im Feuerwehrmuseum Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Ab Sonntag, 14. Dezember, öffnet dort die neue Sonderausstellung ihre Tore – ein detailverliebtes Schauspiel aus Technik, Geschichte und Fantasie.