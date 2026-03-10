Winter-Paralympics in Italien: Drama und Medaillen für Langläufer und Alpin-Ass Forster

Ärger und Jubel im Langlauf: Leonie Walter wird bestraft, Sebastian Marburger und Linn Kazmaier holen Medaillen. Auch Alpin-Ass Anna-Lena Forster hat bei den Paralympics wieder Grund zur Freude.
Tesero/Cortina d'Ampezzo - Auf dem Siegerpodest fühlte sich Linn Kazmeier neben der russischen Siegerin Anastasija Bagijan sichtlich unwohl. Die sehbehinderte Langläuferin senkte den Blick und hielt ihr Plüschmaskottchen fest, als die russische Flagge gehisst und die Hymne gespielt wurde. Beim Abschlussfoto auf dem Podium für die Entscheidung im Klassik-Sprint standen Silbermedaillengewinnerin Kazmaier und ihr Guide mit deutlichem Abstand zum russischen Duo und den drittplatzierten Chinesen.