Winter in Stuttgart und Baden-Württemberg Das Ländle unter einer weißen Decke

Von red/loj 17. Februar 2018 - 20:26 Uhr

Nach stundenlangem Schneefall präsentieren sich Region Stuttgart und Baden-Württemberg unter einer dichten weißen Decke. Autofahrer haben unter glatten Straßen zu leiden.





Stuttgart - Der für das Wochenende angekündigte Wintereinbruch in Baden-Württemberg hat die Region Stuttgart und das Land am Samstag in eine dicke Schneedecke gehüllt. Über Stunden herrschte zum Teil dichtes Schneetreiben. Für Winterfreunde bedeutete die weiße Pracht ein Vergnügen, für die Winterdienste hingegen hieß der Schneefall Dauereinsatz. Sie hatten die Straßen freizuhalten.

Dort ist das ganz große Chaos bis zum Abend ausgeblieben. Die Polizei berichtet allerdings von vereinzelten Unfällen auf schneeglatten Fahrbahnen. So rutschte in Leonberg ein Linienbus auf eine Leitplanke und musste aufwendig mit einem Kran geborgen werden. Im Rems-Murr-Kreis verunglückte ein junger Mann mit seinem BMW. Er schleuderte auf der glatten Straße und überschlug sich mit seinem Auto.

Der Wintereinbruch in Stuttgart und Region ist allerdings nur von kurzer Dauer. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, gibt es am Sonntag nur noch anfangs ein paar Flocken. Allerdings bleiben die Temperaturen winterlich, es muss mit glatten Straßen gerechnet werden.