So ist die Schneelage in den deutschen Alpen

Schnee, Glätte und Ausfälle: Heftiger Schneefall hat Bayern und Baden-Württemberg zum Wochenstart fest im Griff. In den Deutschen Alpen, Im Alpenvorland und im Allgäu ist die Lage . . . verschneit. Ein Überblick:
Unglaublich! Deutschland kann noch Winter. Und Schnee. In den bayrischen Alpen, Deutschlands Teil an dem mitteleuropäischen Hochgebirge, überzieht eine weiße Pracht die winterliche Landschaft. Und das nicht zu knapp, wie unsere Übersicht über die Schneehöhen in den Tälern und auf den Berggipfeln des Allgäu und des Alpenvorlands zeigt: