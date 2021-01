Am Dienstag fällt wieder Schnee – Warnung vor glatten Straßen

Autofahrer aufgepasst: In den kommenden Nächten soll es in Baden-Württemberg glatt werden, die Tage bringen laut Deutschem Wetterdienst wieder Schneefall.

Stuttgart - Baden-Württemberg startet kalt in die Woche: Oberhalb von 400 bis 500 Metern gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Dauerfrost. Dabei bleibt es meist bedeckt, aber niederschlagsfrei.

Erst am Dienstag fällt im Südwesten wieder etwas Schnee. Die Höchstwerte liegen bei -3 Grad im höheren Bergland und bei +3 Grad im Rhein-Neckar-Raum.

