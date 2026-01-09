Der Winter zaubert grafische Muster in die Landschaft und sorgt so für ganz neue Ansichten. Unser Fotograf hat das mit der Kamera festgehalten.
Für tolle Bilder braucht es nicht unbedingt viele Farben – das beweist das Foto, das unserem Fotografen Gottfried Stoppel in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) geglückt ist. Die Weinberge präsentieren sich darauf in gedecktem Braun und sind mit einer feinen Schicht Schnee gepudert. Auf den Wegen liegt der Schnee etwas höher, sodass die Straßen wie dicke weiße Schnüre in der kargen Rebenlandschaft wirken. Ein weiteres Bild von einer Wegkreuzung in den Weinbergen erinnert an eine Rune, ein altes germanisches Schriftzeichen.