Winter im Kreis Göppingen: Hunderte Tonnen Streusalz verbraucht

Teilweise sind Speditionen mit dem Liefern von Salz nicht mehr nachgekommen: die Räum- und Streudienste in Kreis Göppingen haben in diesem Winter schon viel zu tun gehabt.
Noch ist der Winter nicht vorbei, doch es hat schon länger nicht mehr geschneit und frühestens am Sonntag könnten wieder ein paar Flocken vom Himmel fallen. Die bisherigen Schneefälle haben die Vorräte an Streugut in den Kommunen zwar deutlich reduziert, doch auch ein erneuter Wintereinbruch sollte keine größeren Probleme bereiten: „Seit Anfang Dezember 2025 bis heute sind rund 200 Tonnen Streusalz für den Winterdienst in Göppingen und den Teilorten ausgebracht worden. Falls ein weiterer Kälteeinbruch kommt, sind noch etwa 600 Tonnen Streusalz in unserem Lager vorhanden“, berichtet etwa Claudia Leihenseder, Sprecherin der Stadt.