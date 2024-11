Winona Ryder, Drew Barrymore, Kate Moss: Diese Fashion-Ikonen der 90er feiern ihr großes Comeback

Gen Z hat die Mode der 90er wieder zurück in die aktuelle Zeit gebracht - und mit ihr die unverwechselbaren Looks von Fashion-Ikonen wie Winona Ryder (53), Kate Moss (50) und Drew Barrymore (49). Jede von ihnen repräsentiert einen Stil des vergangenen Jahrzehnts, der bis heute die Mode prägt: von rebellischem Grunge über rockigen Chic bis hin zur Boho meets Punk-Ästhetik.

Winona Ryder

Rockige schwarze Lederjacke, Denim-Jeans, weißes T-Shirt: Winona Ryder verkörperte in den 90ern den Grunge-Look in Perfektion. Ihre Outfits waren oft minimalistisch, aber hatten auch stets etwas Rebellisches an sich. Ihre Looks waren ein Mix aus Vintage-Ästhetik und lässiger Coolness.

Lesen Sie auch

Besonders beliebt war sie für ihre unaufgeregten Red-Carpet-Looks, die oft aus schlicht geschnittenen schwarzen Kleidern bestanden. Häufig kombinierte sie zudem androgyne Elemente wie Herrensakkos mit femininen Details wie roten Lippen. Ihre Vorliebe für Secondhand-Mode und Oversize-Pieces machte sie zu einer Vorreiterin der nachhaltigen Mode.

Durch Serien wie "Stranger Things" oder die Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" ist Winona Ryder heute wieder zurück im Rampenlicht. Dem Grunge-Look von damals ist sie mit einer modernen, erwachsenen Note treu geblieben.

Kate Moss

Kate Moss etablierte in den 90ern als neuer Stern am Mode-Himmel den "Heroin Chic", der auf mühelos wirkenden, reduzierten Looks und einer sehr schlanken Figur basiert. Basis dieses Styles waren Slipdresses aus Satin oder Seide, schlichte Tanktops, Skinny Jeans und Lederjacken.

Moss' Stil lebt damals wie heute von Gegensätzen - sie kombiniert ultra-feminine Stücke wie zarte Kleider mit robusten Boots oder Oversized-Mänteln. Ihre natürliche Ausstrahlung und dezente Make-up-Looks verstärken die Wirkung ihrer Outfits.

Drew Barrymore

Drew Barrymore brachte einen verträumten und gleichzeitig wilden Look in die Modewelt der 90er. Ihr Stil kombinierte Boho-Elemente mit Glamour und einem Hauch von Punk: florale Maxikleider, Choker-Halsbänder, Plateauschuhe und klobige Accessoires. Auch Häkel-Tops und Denim waren fester Bestandteil ihres Looks.

In den Neunzigern experimentierte Barrymore als gefragte Nachwuchsschauspielerin und Partygirl gerne mit Frisuren, von platinblonden Bobs bis hin zu lockeren Beach Waves. Dazu trug sie oft dunklen Lippenstift und zarte Augen-Make-ups.

Heute inspiriert die Schauspielerin und Produzentin mit ihrem freien, kreativen Stil Frauen, die sich zwischen verspielt und edgy bewegen. Als Gastgeberin ihrer eigenen TV-Show verzaubert sie ihr Publikum sowie ihre Gäste mit femininen und farbenfrohen Power-Dressing-Looks.