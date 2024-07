Winona Ryder: Das denkt die Schauspielerin über ihre Beziehungen in den Dreißigern

Das denkt die Schauspielerin über ihre Beziehungen in den Dreißigern

1 Winona Ryder und ihr Partner Scott Mackinlay Hahn sind seit 14 Jahren ein Paar. Foto: DFree/Shutterstock

In einem aktuellen Interview wirft Winona Ryder einen Blick auf ihr Liebesleben in den Dreißigern. Zwei ihrer vergangenen Beziehungen bereut sie offenbar im Nachhinein.











Link kopiert



Schauspielerin Winona Ryder (52) blickt auf eine erfolgreiche Karriere und einige turbulente Beziehungen mit anderen berühmten Schauspielern zurück. In einem aktuellen Interview mit dem Modemagazin "Harper's Bazaar" hat sie nun rückblickend Zweifel an ihren früheren Liebesentscheidungen geäußert. "In meinen 30ern hatte ich zwei katastrophale Beziehungen, die nicht falsch waren, aber das war, bevor man überhaupt daran dachte, jemanden zu googeln", sagt sie.