81-Jährige legt Betrüger aufs Kreuz - Razzia in drei Ländern

Ein perfides Lügengerüst, ein kühler Kopf – und das Ende einer Betrugsserie: Eine 81-Jährige aus Winnenden wird zur Heldin eines grenzüberschreitenden Polizei-Einsatzes.
Ein unerwartetes Telefonklingeln, dann steht die Welt für einen Moment still. Am Freitag, 26. September, wird das ruhige Leben einer 81-jährigen Frau aus Winnenden durch einen Anruf erschüttert. Am anderen Ende meldet sich ein angeblicher „Herr Stollenberg“. Seine Stimme ist ruhig, seine Nachricht nicht: Die Tochter der Rentnerin habe in Luxemburg einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht – ein Schüler sei gestorben, ein weiterer Mensch schwebe in Lebensgefahr.