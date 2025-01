Zwei Unfälle auf Zebrastreifen an einem Tag

1 Gleich zweimal an einem Tag sind Fußgänger auf Zebrastreifen im Rems-Murr-Kreis angefahren worden. Foto: dpa/Christoph Soeder

Regen und Unachtsamkeit führten am Donnerstag zu Unfällen in Winnenden und Alfdorf. In beiden Fällen wurden Fußgänger verletzt – die genauen Ursachen werfen Fragen auf.











In Winnenden und Alfdorf ist es am Donnerstag jeweils zu Unfällen gekommen, bei denen Autofahrer Fußgänger auf Zebrastreifen übersahen. In beiden Fällen wurden die Betroffenen leicht verletzt.