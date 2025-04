Winnenden/Schorndorf: Rems-Murr-Kliniken stellen Pflegestruktur neu auf

Maßnahme gegen Lärm Tempolimits in Backnang – 24 Straßenabschnitte sind betroffen

In der Innenstadt von Backnang gilt in weiten Teilen Tempo 40, in vielen Ortsteilen sogar 30. Doch was bringt’s wirklich? Die Stadt hat große Hoffnungen – doch es gibt auch noch offene Fragen.