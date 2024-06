1 Laut Polizei wurde der Mann in einer Einrichtung als vermisst gemeldet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Die Polizei sucht nach einem Mann, der aus einer psychiatrischen Einrichtung geflüchtet sein soll. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt.











Ein Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, ist in Winnenden in einer psychiatrischen Einrichtung als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte am Donnerstag mit Polizeihubschrauber und mehreren Streifen nach dem 20-Jährigen, wie ein Sprecher sagte.